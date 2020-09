Arrivano segnali molto importanti direttamente da TIM oggi 14 settembre, alla luce di una campagna che coinvolge tanti smartphone concepiti da Xiaomi, Samsung e Huawei, fino ad arrivare ad alcuni iPhone recenti. Dunque, un ulteriore contributo sulle nostre pagine per coloro che stanno cercando l’occasione giusta coi top di gamma Apple, dopo avervi parlato in mattinata di alcune offerte particolarmente aggressive per sta pensando di portarsi a casa un iPhone 11 tramite Amazon.

Alcuni dettagli sulle offerte TIM per smartphone Xiaomi, Huawei e iPhone a settembre

Analizzando in modo più dettagliato le nuove offerte di TIM a settembre 2020 per Xiaomi, Huawei e iPhone, emergono diversi elementi interessanti. Premesso che c’è un costo di attivazione della promozione pari a 10 euro, successivamente non avremo ulteriori spese da affrontare al di là delle rate concepite dall’operatore per i singoli device. Ad esempio, chi desidera un Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, TCL 10 5G e Motorola G 5G Plus dovrà affrontare un costo pari ad appena 5 euro per trenta rate.

C’è pertanto la prospettiva di acquistare un Huawei P40 Lite a 160 euro complessivi e, vista la sua popolarità, in rete ho trovato alcune testimonianze che confermano la presenza del prodotto nei primi store TIM che hanno deciso di aderire alla campagna. Con 8 euro al mese, invece, vi potrete assicurare un Xiaomi Mi 10 Lite 5G o un Samsung Galaxy S10. Con 15 euro vi porterete a casa un Huawei P40 o un P40 Pro, mentre aggiungendo altri 5 euro alla rata avrete uno Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S20 e Galaxy S20+ 5G.

Per quanto riguarda Apple, le rate salgono a 25 euro con iPhone 11 ed iPhone 11 Pro, al punto che la promozione TIM diventa molto aggressiva soprattutto nel secondo caso. Dunque, non abbiamo solo Xiaomi, Huawei e più in generale prodotti Android in questa campagna. Che ne dite?