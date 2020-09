Da oggi 14 settembre partono le nuove offerte Amazon della settimana. Queste hanno i melafonini come protagonisti, dopo un certo periodo di tempo. Chi punta ad un prodotto Apple potrebbe dunque cogliere l’occasione per risparmiare non poco e portarsi a casa quanto desiderato magari da un po’.

La prima promozione valida sullo store Amazon investe il meno costoso tra i device Apple ossia l’iPhone SE. Lanciato in primavera, questo smartphone dal design un po’ vintage si caratterizza senz’altro per la potenza del suo chip A11 e per il buon comparto fotografico. Nel corso dell’estate difficilmente si è assistito ad un ribasso del valore di mercato di questo telefono, anzi questo non è stato neanche sempre disponibile in tutte le sue nuance e soprattutto nella versione più agognata da 64 GB di storage. Tutt’altra storia invece in questo lunedì di metà settembre. L’esemplare in questione costa ora solo 483 euro ed è disponibile in tutti e tre i colori ossia nero, bianco e il bellissimo Product RED.

Offerta Nuovo Apple iPhone SE (64GB) - bianco Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Al costo su riportato non andrà aggiunto alcunché viste le spese di spedizione gratuite. La consegna con Prime avverrà già domani o in alternativa (con altro metodo) non più tardi di lunedì 21 settembre.

Tra le offerte Amazon in partenza oggi c’è anche quella dedicata all’iPhone 11. Il fatto che il melafonino stia quasi per cedere il passo al suo successore iPhone 12 spiana la strada a specifiche promozioni. Proprio il modello base del 2019, nella sua versione da 64 GB, risulta essere una vera occasione dello store. Il modello è acquistabile a soli 749 euro, con un’ampia scelta di colori tra il Product RED, il bianco, il verde, il giallo.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Rosso Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Sempre l’iPhone 11, ma nell’esemplare da 128 GB, è proposto a soli 50 euro in più. Le spese di spedizione sono sempre nulle e la consegna sarà effettuata in tempi davvero celeri, a partire già da domani 15 settembre.