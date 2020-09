Abbiamo alcune novità rilevanti da prendere in considerazione per quanto riguarda il bonus facciate e balconi 2021, previsto qui in Italia anche il prossimo anno, dopo alcune notizie portate alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Al di là della scadenza riguardante uno degli incentivi più interessanti nell’anno del Covid, bisogna per forza di cose prendere in esame anche altri aspetti delicati, in relazione a coloro che non sanno se poter usufruire o meno di tale supporto.

Ulteriori aggiornamenti su bonus facciate e balconi 2021 qui in Italia

Nello specifico, attraverso nuove risposte n. 348 e n. 346 che sono arrivate agli italiani lo scorso 11 settembre, ora abbiamo un ulteriore contributo che potrebbe fare la differenza per chi è interessato al bonus facciate e balconi 2021. In particolare, di recente l’Agenzia delle Entrate ha deciso di chiarire ufficialmente due aspetti applicativi per questa forma di sostegno ai cittadini. Vediamo, dunque, cosa rientri nel provvedimenti e cosa risulti invece escluso dopo le ultime informazioni trapelate.

Sappiamo ad esempio che il bonus facciate e balconi sia da considerarsi valido anche nel caso in cui la ristrutturazione della facciata esterna dell’edificio risulti dopo un primo controllo solo parzialmente visibile dalla strada. Dettaglio non di poco conto, essendo questo uno dei quesiti più frequenti delle ultime settimane. Il bonus che prevede il 90% della detrazione, invece, resta non applicabile per quanto riguarda le spese di riverniciatura di scuri e persiane.

L’altra buona notizia sul bonus facciate e balconi 2021 riguarda la sua applicabilità ad un eventuale intervento visibile da strada, anche nel caso in cui tale intervento dovesse riguardare superfici interne. Insomma, dopo la scadenza fissata al prossimo anno, nel tentativo di dare a tutti più tempo per muoversi, abbiamo ulteriori indicazioni a proposito di questa importante agevolazione pensata per gli italiani. Che ne pensate di quanto trapelato oggi 14 settembre?