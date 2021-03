C’è una scadenza imminente che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione in queste per quanto riguarda il bonus facciate, almeno per quanto riguarda le ristrutturazioni che sono state effettuate nel corso del 2020. Dopo il punto della situazione sul decreto che ho condiviso con voi alcune settimane fa, infatti, sento la necessità di tornare sull’argomento, in modo da non lasciare nulla al caso. Vediamo come stanno le cose a proposito di un argomento delicato come la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate e ristrutturazioni con cessione del credito

La questione relativa alla cessione del credito, a proposito del bonus facciate per ristrutturazioni, effettivamente, in alcuni contesti può risultare fondamentale. Tutto ruota attorno all’articolo 121 del Decreto Rilancio, per intenderci il cosiddetto DL 34/2020, che tra le altre cose ha previsto anche la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti. Dettaglio non di poco conto, in quanto al beneficiario originale non sono state indicate limitazioni specifiche a proposito dei soggetti che possono riceverlo “in sostituzione”.

Il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate è fondamentale, in quanto ora sappiamo che con il bonus facciate il discorso condotto oggi ci porta dritti alla tipologia dei destinatari della cessione. Parliamo di soggetti come persone fisiche, a partire da esercenti di attività di lavoro autonomo o di impresa, fino ad arrivare a società ed enti. Importante la precisazione sul fatto che in questo discorso possano rientrare anche i familiari. Occorre fare solo molta attenzione alle scadenze.

La domanda, infatti, va presentata entro il mese di marzo dell’anno successivo all’intervento. Per farvela breve, se siete interessati alla cessione del credito d’imposta per bonus facciate relativo a ristrutturazioni avvenute nel 2020, avete ancora poche ore. La scadenza, infatti, in questo caso è fissata entro domani 31 marzo. Avete già seguito la procedura guidata sul sito dell’Agenzia delle Entrate?