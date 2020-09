Stanno arrivando nuove indiscrezioni particolarmente interessanti per gli utenti che seguono da vicino la questione del bonus facciate e balconi, visto che la misura potrebbe essere estesa al 2021. Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo già provato ad inquadrare al meglio la questione, con alcune utili informazioni necessarie per inquadrare al meglio la questione, ma oggi 8 settembre stanno venendo alla luce dettagli extra che in alcuni casi potrebbero fare la differenza.

Le ultime notizie sul bonus facciate e balconi in vista del 2021

Per chi non lo sapesse, il bonus facciate è una delle novità più interessanti che fanno parte della recente legge di bilancio 2020, indubbiamente condizionata anche dalla crisi che tutti stiamo affrontando a causa del Covid-19. Si tratta nello specifico di una nuova forma di agevolazione e permette di ottenere una detrazione del 90%. Possono sfruttare questo “aiuto” i titolari di un diritto reale di godimento sull’edificio che sarà oggetto dei lavori che avete pianificato.

Dunque, il bonus facciate e balconi riguarderà i proprietari, i nudi proprietari, fino ad arrivare ad altre categorie come gli usufruttuari, i titolari del diritto di uso, abitazione e superficie. A chiudere il cerchio, poi, troviamo gli affittuari. Ebbene, le considerazioni che si fanno in queste ore sono positive per chi non può muoversi in tempi ristretti, in quanto la misura in questione è per forza di cose associata al superbonus 110. In questo caso, la proroga della misura al 2021 è praticamente sicura, con tutte le considerazioni del caso anche sul fronte parallelo.

Staremo a vedere quali altre novità verranno a galla nel corso delle prossime settimane a proposito del bonus facciate e balconi per il 2021, in attesa che la situazione si sblocchi in via definitiva per coloro che intendono sfruttare l’agevolazione in questione solo in un secondo momento.