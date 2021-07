Ci sono ancora una volta degli elementi da prendere in considerazione, per quanto concerne il bonus facciate 2021. In tanti si stanno adoperando sul fronte ristrutturazioni, ma non tutti sanno quali siano i casi in cui si possano ottenere effettivamente della agevolazioni. Ecco perché oggi 11 luglio ritengo utile che possa essere integrato il nostro ultimo approfondimento sul tema, pubblicato non molto tempo fa, affinché ci si possa muovere sempre in piena consapevolezza in un contesto del genere.

Integrazioni al bonus facciate 2021 in caso di ristrutturazioni

Effettivamente, il bonus facciate 2021 è potenzialmente alla portata di tanti italiani. Chi si sta attivando per nuove ristrutturazioni, però, spesso e volentieri non è del tutto preparato sull’argomento. Basti pensare al fatto che, di recente, siano giunte alcune interessanti precisazioni dall’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, in merito agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione di cui tutti parlano è destinata ad interventi di consolidamento e ripristino.

Tra i lavori in questione, il bonus facciate 2021 consente di ottenere un sostegno economico anche nel caso in cui si parli di una semplice pulitura e tinteggiatura della superficie. A chiudere il cerchio, in questo particolare contesto, troviamo anche il rinnovo degli elementi costitutivi dei suddetti elementi. Quando ci si attiva per ristrutturazioni del genere, spesso si dà per scontato che interventi simili non siano contemplati nella misura.

Sempre l’Agenzia delle Entrate, poi, in questi giorni ha fatto sapere che il bonus facciate 2021 spetti anche a chi decide di procedere con lavori di rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone. A questi, possiamo aggiungere addirittura la rimozione e la riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini, con successiva tinteggiatura. Insomma, tante opere legate alle ristrutturazioni prevedono un aiuto concreto dallo Stato con questi incentivi.