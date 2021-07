Ci sono alcune interessanti aggiunte che dobbiamo prendere in esame in queste ore, a proposito del tanto discusso bonus facciate 2021. Si tratta di un’agevolazione che ha conosciuto una spinta importante durante la pandemia e che ancora oggi fa emergere novità extra interessanti per tutti coloro che vogliono approcciarlo, come possiamo notare oggi 20 luglio. Dopo le precisazioni portate alla vostra attenzione nei giorni scorsi, vediamo dunque cosa è trapelato proprio in settimana qui in Italia.

Alcune aggiunte ufficiose per bonus facciate 2021 con ristrutturazione balconi

Per farvela breve, ci sono alcuni elementi che dobbiamo analizzare con grande attenzione stamane, in merito alle aggiunte contemplate all’interno del bonus facciate 2021. Soprattutto per tutti coloro che intendono muoversi con le ristrutturazione balconi. In particolare, da alcune ore a questa parte si discute tanto di spese che riguardano i lavori sulle ringhiere dei balconi di un hotel, dietro domanda specifica che ovviamente interessa anche i privati, senza dimenticare i corpi illuminanti posti sui balconi stessi.

La società che si è rivolta all’Agenzia delle Entrate, nel dettaglio, ha posto quesiti in merito al possibile miglioramento dell’aspetto estetico della facciata. L’intervento prevede in sostanza la modifica dei parapetti, operando attraverso la sostituzione delle ringhiere in ferro con altri in vetro. Senza dimenticare la volontà di installare luci a soffitto e parete. Insomma, una serie di operazioni che fino a questo momento non sono state menzionate in modo chiaro nel raggio d’azione del bonus facciate 2021 per le ristrutturazioni degli italiani.

L’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole, pur lasciandoci con qualche dubbio, accettando gli interventi solo per questioni tecniche. Dunque, per capire se il tutto rientri nel bonus facciate 2021, dovremo affidarci di volta in volta aperta alla valutazione sull’ammissibilità della spesa. Non resta che attendere maggiori informazioni sotto questo punto di vista in Italia.