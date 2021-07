Arrivano alcuni chiarimenti importanti, in questi giorni, a proposito del bonus facciate. In tanti, negli ultimi mesi, si sono posti domande sulle modalità con cui possa essere gestito all’interno dei condomini di piccole dimensioni. A tal proposito, può essere utile analizzare meglio quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, in modo da essere costantemente sul pezzo, anche perché si tratta di un argomento che coinvolge tantissimi italiani. Dopo l’aggiornamento delle scorse settimane, dunque, proviamo a tornare su questa agevolazione.

Bonus facciate e condomini di piccole dimensioni secondo l’Agenzie delle Entrate

Come può essere gestito il bonus facciate 2021 nei condomini di piccole dimensioni? Secondo l’Agenzia delle Entrate ci sono delle strade alternative che potrebbero rendere l’intera procedura più facile e snella, a seconda delle esigenze delle singole realtà. Per farvela breve, le spese per i lavori possono essere sostenute anche da un solo soggetto, a patto che sia rispettato l’articolo 1123 del codice civile. A tal proposito, viene precisato che l’assemblea dei condomini debba autorizzare l’esecuzione dei lavori e all’unanimità dovrà dare l’ok affinché ci sia questa particolare gestione per il sostenimento delle relative spese.

Queste disposizioni relative al bonus facciate 2021, è bene ricordarlo, possono essere ritenute valide anche per il cosiddetto condominio minimo. Come accennato, qui ci si riferisce anche a quelle realtà più piccole, con edificio composto da un numero non superiore a otto condomini. Dettaglio non secondario, considerando il fatto che in questo modo potremo includere nel discorso un numero molto più ampio di persone rispetto a quello che si credeva.

Situazione che va monitorata costantemente quella relativa al bonus facciate 2021, come abbiamo notato con la nota di oggi che potrebbe sgombrare il campo da ogni dubbio per tanti utenti. Vedremo come evolverà la storia nello scorcio finale di questo 2021 qui in Italia.