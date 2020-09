La notizia è ufficiale: Harry Styles reciterà in Don’t Worry Darling, il nuovo thriller psicologico della regista Olivia Wilde. Per l’ex One Direction si tratta della seconda esperienza al cinema dopo il capolavoro Dunkirk di Christopher Nolan nel quale aveva interpretato il ruolo di Alex accanto al protagonista, Tommy, interpretato da Fionn Whitehead.

La conferma arriva dalla stessa regista che nelle ultime ore ha pubblicato un tweet in cui vediamo l’artista accanto all’attrice Florence Pugh. Don’t Worry Darling racconta la storia di Alice (interpretata dalla Pugh) che crede di avere dei disturbi mentali quando si accorge di alcuni fatti inquietanti che colpiscono la comunità. Il film sarà ambientato in un luogo fittizio nel mezzo del deserto della California, negli anni ’50.

Accanto ad Harry Styles ci saranno anche Chris Pine e Dakota Johnson e l’artista vestirà i panni di Jack, marito di Alice che nasconde uno spaventoso lato oscuro dietro la superficie dell’uomo perfetto ed equilibrato. L’ex One Direction è stato scelto al posto dell’attore Shia LaBeouf, che ha rinunciato al ruolo per alcune incompatibilità con altri progetti.

Ancora, Olivia Wilde annuncia la novità su Instagram pubblicando la foto dei due protagonisti, e aggiunge: “Sono orgogliosa di lavorare con questi ragazzi”. Recentemente, inoltre, si sono rincorse indiscrezioni sulla partecipazione di Harry Styles ad un altro film, questa volta accanto a Brad Pitt per il film Faster, Cheaper Better di genere distopico-fantascientifico. Per il momento la notizia non trova conferma.

Ancora, negli ultimi giorni l’artista è comparso durante una partita di calcio come un fotografo amatoriale, paparazzato dagli stessi partecipanti nell’inedita veste. Oggi, smaltita la delusione per la mancata reunion degli One Direction, arriva la notizia che Harry Styles reciterà in Don’t Worry Darling per la sua seconda esperienza sul grande schermo, una realtà che dimostra la sua natura di artista versatile.