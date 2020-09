Harry Styles fotografo amatoriale per una squadra di calcio. È così che si è mostrato nelle ultime ore l’ex One Direction, protagonista di un vicenda nella quale – per una volta – ha agito dal dietro le quinte. L’episodio è stato raccontato su Twitter proprio dai diretti interessati, che hanno chiesto alla star di prestare loro un occhio per scattare alcune foto alla squadra.

I post non specificano se Harry Styles abbia partecipato alla partita o vi abbia preso parte come uno spettatore, ma le immagini che lo ritraggono con il cellulare in mano confermano il suo ruolo di fotografo per qualche minuto, ruolo per il quale è stato anche ringraziato dalla squadra.

Dismessi i panni della star, Harry Styles si sta godendo qualche mese di riposo dopo l’annullamento dei concerti causato dalla pandemia. L’artista britannico avrebbe dovuto essere anche in Italia, ma l’emergenza sanitaria ha imposto che i concerti fossero rimandati al 2021. Harry Styles sarà in concerto per il supporto dell’ultimo album Fine Line, che ha pubblicato nel mese di dicembre.

Per i 2020, i fan attendevano una reunion degli One Direction che non ha avuto luogo. Complice la pandemia – e i diversi impegni personali di tutti i membri del gruppo – la rimpatriata non si è concretizzata e si è ridotta a un sito web che ha raccolto tutti i momenti migliori degli ultimi 10 anni di 1D. La possibilità che potessero tornare insieme è definitivamente sfumata a seguito dell’addio di Louis Tomlinson alla casa discografica di Simon Cowell, con la quale tutti avevano debuttato.

Come tutti gli altri componenti del gruppo, anche Harry Styles ha intrapreso la carriera da solista attraverso il rilascio di due album. La reunion si allontana di giorno in giorno, senza che i fan abbiano modo di fermare l’affievoliersi del progetto della band, che era stato congelato qualche anno fa.

Congrats to @Habibiline for winning our football league 🏆 🏆and a huge thanks to Harry Styles for taking this picture of us….. I’m not even joking 🤯



That’s what makes you (a̶) beautiful (G̶a̶m̶e̶) pic.twitter.com/NCX3NkWlZr — Yusuf (@YusufHTweets) September 1, 2020