Harry Styles è stato ferito all’occhio durante un concerto. La popstar britannica si stava esibendo al The Kia Forum di Inglewood, a Los Angeles in California, quando qualcuno dal pubblico ha lanciato un oggetto che lo ha colpito sull’occhio destro facendolo sbandare.

L’ex One Direction si trovava a Los Angeles per una residency. In un momento dello show, il cantautore si è messo a passeggiare sulla passerella per avvicinarsi meglio al suo pubblico quando improvvisamente è stato colpito da un oggetto lanciato dritto sugli occhi. L’artista ha quindi reclinato repentinamente il capo all’indietro, poi ha ripreso il suo show ma con gli occhi visibilmente doloranti, tanto da costringerlo a strofinarli e a sbattere più volte le palpebre.

Secondo molti fan, come riporta The Independent, l’oggetto che ha colpito Harry Styles sarebbe un dolcetto della marca Skittles, qualcosa di simile alle più comuni M&M’s. La circostanza è stata confermata da Pauli Lovejoy, membro della band del cantautore britannico, che nelle storie Instagram ha raccontato l’episodio. Lovejoy, a tal proposito, ha lanciato un appello: “Per favore, non lanciate più Skittles sul palco”.

Niente di grave per Harry Styles, che comunque ha continuato a omaggiare il suo pubblico seppur con l’occhio dolorante. L’incidente ha scatenato le reazioni su Twitter, dove i fan dell’artista hanno condannato con decisione il lancio del dolcetto sul volto dell’ex One Direction: “Non tirate me**a sul palco!”.

Per il momento Harry Styles non ha commentato l’accaduto. Nel frattempo l’artista ha ricevuto ben 6 nomination ai Grammy Awards 2023 che vedranno protagonisti anche i Maneskin.

Harry Styles è in lizza con Harry’s House per le categorie Album Of The Year e Best Pop Vocal Album, mentre il singolo As It Was concorre nelle categorie Record Of The Year, Song Of The Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album e Best Music Video.

