Harry Styles torna al cinema dopo Dunkirk? Le ultime indiscrezioni sembrerebbero indicare la possibilità di un ritorno sul grande schermo dopo il debutto.

Al suo fianco, ci potrebbe essere Brad Pitt. Il progetto s’intitolerebbe Faster, Cheaper, Better ma non ci sono ancora conferme ufficiali sull’ingaggio dei due artisti sui quali i fan hanno già iniziato a fantasticare.

La scrittura di Faster, Cheaper, Better dovrebbe essere quella di Dan Gilroy – di Lo Sciacallo – Nightcrawler – da incentrare sulla storia della progressiva sostituzione dell’intelligenza umana con quella artificiale. Se le indiscrezioni venissero confermate, Brad Pitt e Harry Styles potrebbero ritrovarsi a non condividere alcuna scena, poiché la pellicola dovrebbe essere ambientate in due momenti diversi e in location separate.

Intanto, Harry Styles continua con la sua carriera da solista, mentre i concerti sono stati rimandati a causa dell’emergenza sanitaria. L’artista avrebbe dovuto essere in Italia nel 2020, ma i concerti sono stati rimandati al 2021 per consentire la massima sicurezza degli operatori e del pubblico. Dopo l’approvazione dell’ultimo Decreto, non poteva decidersi diversamente al momento che è stato imposto un limite di numero di persone per gli eventi al chiuso e all’aperto.

Il 2020 è anche l’anno del decennale degli One Direction, per il quale i fan attendevano una reunion di tutto il gruppo. Com’è noto, il ritorno del gruppo non c’è stato ma è stato messo a disposizione un sito con il quale i fan hanno potuto festeggiare la ricorrenza. Il sospetto che la reunion non potesse avere luogo è diventato una certezza dopo l’addio di Louis Tomlinson alla casa discografica di Simon Cowell, dove militava fin dal debutto.

Come tutti i membri del gruppo, anche Harry Styles ha intrapreso la carriera da solista. L’ultimo album avrebbe dovuto essere presentato durante i concerti da tenere in Italia, che si terranno nel 2021. Le date sono già annunciate, con biglietti in prevendita che rimangono validi per le nuove date.