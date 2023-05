Con Satellite di Harry Styles il tuffo nel brit pop è d’obbligo, ma nel nuovo singolo dell’ex One Direction ritroviamo quei synth che oggi sono onnipresenti nelle produzioni contemporanee. Una nostalgia dell’elettropop anni ’80 rinforzato sicuramente dalla nuova onda delle serie TV nostalgiche e dai continui ricorsi da parte dei produttori, ma tutti sappiamo che “non si esce vivi dagli anni ’80” e che Harry Styles non ha mai snobbato l’opportunità di attingere dai grandi classici.

Nel brano, il cantautore britannico racconta gli alti e bassi di una relazione, ma non tanto nelle connessioni tra gli elementi che compongono la coppia, quanto in come noi stessi la viviamo in maniera strettamente personale. Harry Styles, infatti, passa dai momenti in cui cerca l’assoluta presenza della sua amata a momenti in cui vuole stare da solo. Un racconto del quotidiano e dell’amore senza per forza scadere in costrutti poetici o metafore.

Dell’amore, in effetti, è sempre d’uopo parlare in maniera schietta perché oltre ad essere il sentimento che condiziona le nostre scelte, è anche quello che maggiormente ci tormenta.

Satellite di Harry Styles è un estratto dal nuovo album Harry’s House, terza esperienza discografica dell’ex One Direction che ha visto la luce nel maggio 2022. Il disco è già un record, trainato da fortunatissimi singoli come As It Was e Late Night Talking e vincitore dei Grammy Awards per le categorie Album Dell’Anno e Migliore Album Pop Vocale.

Il disco è fondamentalmente synth pop ma non mancano le influenze soul e R&B già presenti ai tempi degli One Direction e oggi ancora esempi di stile nella scena internazionale.

[Verse 1]

You got a new life

Am I bothering you? Do you wanna talk?

We share the last line

Then we drink the wall till we wanna talk

[Pre-Chorus]

I go ‘round and ‘round

Satellite

[Chorus]

Spinnin’ out, waitin’ for ya to pull me in

I can see you’re lonely down there

Don’t you know that I am right here?

Spinnin’ out, waitin’ for ya to pull me in

I can see you’re lonely down there

Don’t you know that I am right here?

[Post-Chorus]

Spinnin’ out, waitin’ for ya

[Verse 2]

I’m in an L.A. mood

I don’t wanna talk to you

She said, “Give me a day or two”



[Pre-Chorus]

I go ‘round and ‘round

Satellite

[Chorus]

Spinnin’ out, waitin’ for ya to pull me in

I can see you’re lonely down there

Don’t you know that I am right here?

Spinnin’ out, waitin’ for ya to pull me in

I can see you’re lonely down there

Don’t you know that I am right here?

[Bridge]

Right here, right here

Spinnin’ out, waitin’ for ya

I’m here, right here

Wishin’ I could be there for ya

Be there for ya

Be there for ya, for ya

For ya

Be there for ya

[Chorus]

Spinnin’ out, waitin’ for ya to pull me in (Spinnin’ out, waitin’)

I can see you’re lonely down there

Don’t you know that I am right here? (Spinnin’ out, waitin’ for ya)

Spinnin’ out, waitin’ for ya to pull me in (For ya, for ya, for ya)

I can see you’re lonely down there

Don’t you know that I am right here?

Spinnin’ out, waitin’ for ya to pull me in (For ya, for ya, for ya)

I can see you’re lonely down there (Spinnin’ out, waitin’ for ya)

Don’t you know that I am right here?