Dal vivo, di fronte alla sua folla oceanica, la scarpa di Harry Styles è diventata un bicchiere della tradizione. Il cantautore britannico si è dimostrato subito pentito del gesto, ma i fan erano pronti con i loro smartphone per filmare la scena e postare tutto sui social.

La scarpa di Harry Styles usata per bere

Lunedì 20 febbraio Harry Styles è salito sul palco di Perth, in Australia, per la prima tappa degli spettacoli che lo porteranno anche in Nuova Zelanda.

Una volta di fronte al suo pubblico si è tolto una scarpa e l’ha riempita con del liquido – alcolico, secondo le indiscrezioni – così la sua Adidas x Gucci di un costo di 780 dollari è diventata un bicchiere. La popstar ha bevuto il contenuto e il pubblico è esploso in un applauso scrosciante.

“Questa è una delle tradizioni più disgustose che abbia mai sentito”, ha detto. Poi ha aggiunto:

“Mi sento un’altra persona. Mi vergogno di me stesso. È una cosa così personale. Un momento così intimo da condividere con così tante persone. Ne parlerò a lungo con il mio terapeuta. A lungo”.

Il motivo del gesto

Bere dalla propria scarpa è una tradizione inaugurata da campione di Formula 1 Daniel Ricciardo. Quest’ultimo, infatti, nel 2016 festeggiò la sua vittoria a Sepang bevendo champagne dalla propria scarpa. Da quel momento in Australia – Ricciardo è nato a Perth – lo “shoey” (questo il nome della tradizione) è considerato un gesto di buon auspicio.

Harry Styles, dunque, salito sul palco di Perth ha voluto rispettare il rituale omaggiando così sia il popolo australiano che il campione Ricciardo, che tra l’altro conosce per via dell’amico in comune Xander Ritz.

I fan che hanno condiviso il video virale, infatti, scrivono ripetutamente: “Daniel Ricciardo approva!”.

