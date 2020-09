Sono trascorse poche ora dall’avvio della distribuzione dell’aggiornamento di settembre per coloro che si ritrovano con Windows 10 e, a quanto pare, bisogna già fare i conti con alcuni problemi più o meno limitanti. Dopo il primo report che abbiamo portato alla vostra attenzione poco meno meno di una settimana fa, questo venerdì bisogna analizzare con attenzione le segnalazioni non isolate degli utenti, auspicando un intervento da parte dei tecnici in tempi ristretti.

Il primo problema per l’aggiornamento Windows 10 di settembre

Analizzando la situazione nel dettaglio, infatti, emerge che che l’aggiornamento di settembre per Windows 10 sia caratterizzato da un bug riguardante il funzionamento di WSL2. Mi riferisco dunque a Windows Subsystem for Linux 2, in virtù del fatto che da alcune ore a questa parte secondo gli utenti viene mostrato il messaggio “Element not found“. Da non sottovalutare altre segnalazioni, visto che ci sono utenti secondo cui si visualizzerebbe l’avviso “process exited with 4294967295“.

Al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali da Microsoft, ragion per cui non sappiamo se e quanto il problema descritto oggi 11 settembre sarà risolto per tutti coloro che hanno immediatamente scaricato l’ultimo aggiornamento di Windows 10. Mentre pubblichiamo l’articolo, il bug pare si possa affrontare procedendo necessariamente alla disinstallazione del nuovo update cumulativo KB4571756 (a conti fatti, si tratta del rilascio KB4574727 per le versioni 1909 e 1903).

Ovviamente, sarà sufficiente ripristinare la versione precedente di Windows 10 attraverso la cronologia degli aggiornamenti. In ogni caso, lo storico recente di Microsoft ci dice che il problema dovrebbe essere affrontato a stretto giro con un ulteriore upgrade. Anche a voi sta capitando qualcosa del genere da alcune ore a questa parte? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, in attesa di avere ulteriori segnali concreti dall’azienda.