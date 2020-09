Ultimamente si è fatto un gran parlare di Windows 10. Il motivo è imputabile sicuramente ai tanti aggiornamenti maggiori rilasciati a getto continuo da Microsoft da maggio in poi, ma anche ai numerosi bug ed errori diffusi di sistema che purtroppo hanno portato con sé i diversi update scaricabili. Non dovrebbe allora stupire che anche in data odierna, 6 settembre 2020, in rete sia stato segnalato un nuovo problema che coinvolge il diffusissimo sistema operativo firmato dal colosso di Redmond.

Più nello specifico, come si legge sulle pagine del portale WindowsLatest, moltissimi utenti di Windows 10 hanno segnalato un curioso errore che provoca malfunzionamenti con il Credentials Manager. Questo fastidioso bug rende la vita difficile ai clienti consumer e business, per cui risulta praticamente impossibile accedere ad applicazioni come Google Chrome. Stando ad ulteriori segnalazioni, il problema andrebbe anche a provocare il logout da alcuni siti web in maniera casuale, assieme alla comparsa di “errori di sincronizzazione” su app proprietarie come Mail, Calendario, Edge e OneDrive.

Fortunatamente, Microsoft e i suoi tecnici hanno riconosciuto ufficialmente il bug, ed hanno iniziato a studiarlo ed analizzarlo secondo prassi. A sentire quanto inizialmente emerso, il nuovo problema di Windows 10 interessa in particolare le applicazioni che utilizzano le DPAPI, che proteggono le credenziali archiviate dagli utenti tramite il Credentials Manager. Per chi non lo sapesse, l’API è utilizzata da varie applicazioni per Windows 10, al fine di proteggere le password salvate dagli utenti. Va ad attivarsi nel momento in cui questi desiderano inserirle in un determinato modulo per effettuare il login nelle app o nei siti web.

Capirete da soli che si tratta di una featurrre importantissima per molti sviluppatori: ecco perché Microsoft sta indagando e cercando di risolvere il problema il più in fretta possibile, mentre le lamentele continuano – giustamente – a crescere tra forum e social network.