Sta letteralmente impazzando un nuovo SMS da Mediaworld che in realtà, proprio con la catena di elettronica, non ha davvero nulla a che fare. Siamo piuttosto al cospetto di una truffa pure appena smascherata dal Commissariato di PS Online e che va dunque conosciuta per non lasciarsi cadere nella trappola.

Gli ultimi tentativi di raggiro corrono via SMS, non c’è che dire. Proprio in settimana è stata anche la volta di un messaggio di testo solo all’apparenza inviato da Amazon con l’intento di rubare preziosi dati sensibili. L’attuale truffa che coinvolge (suo malgrado) il brand Mediaworld è qualcosa di molto simile e dunque da tenere sotto stretta osservazione.

L’SMS da Mediaworld ora di scena si presenta esattamente come indicato nell’immagine di apertura articolo. Il mittente è identificato con il nome della catena ma ribadiamo ancora una volta che la comunicazione non ha nessun carattere ufficiale. Semmai, proprio il testo dovrebbe indurci a qualche riflessione: l’azienda affermerebbe di aver provato a contattarci ma senza esito e proprio per questo motivo ci invierebbe l’alert in questione. Il riferimento ad un sospeso (probabilmente a favore del cliente) farebbe credere che ci sia una certa somma pronta ad essere accreditata sul proprio conto. Nulla di tutto questo, piuttosto il raggiro mira proprio su questa curiosità.

Esattamento come per qualsiasi comunicazione che cela una truffa, anche l’SMS Mediaworld contiene un collegamento ipertestuale che non porta al sito ufficiale del brand vittima del raggiro. Piuttosto i malcapitati di turno saranno indotti su un sito fake e qui saranno spinti a compilare un form con preziosi dati personali, come pure quelli della carta di credito. Meglio conoscere questo iter ben preciso per evitarlo del tutto e non concedere nulla al caso. Non resterà altro da fare che non cadere nella trappola attuale né in altre simili in futuro.