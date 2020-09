Impazza in questo lunedì di rientro dalle vacanze un nuovo SMS truffa Amazon Prime in regalo. Un avviso via messaggio di testo sta giungendo a più di qualche italiano che potrebbe cadere nella rete tesa da hacker. Naturalmente siamo al cospetto di un raggiro conclamato in cui il noto store di Jeff Bezos non c’entra nulla, anzi viene utilizzato (suo malgrado) per fare gola a qualche malcapitato di turno.

Per questa volta non è l’app di messaggistica WhatsApp ad essere protagonista del nuovo tentativo di frode. Un semplice messaggio di testo accompagna la falsa notifica di una vincita. In palio sembrerebbe esserci un abbonamento gratuito ad Amazon Prime ma così non è. Semmai chi abboccherà alla trappola si vedrà legato ad altri servizi a pagamento e comunque dati e credito personali saranno messi in pericolo.

Il nuovo SMS truffa Amazon Prime è personalizzato. Giunge con il riferimento al nome della vittima: l’informazione è stata ottenuta di certo attraverso campagne di spam precedenti e ora viene riutilizzata per convincere l’utente a fidarsi della comunicazione. Quest’ultima è molto breve e fa riferimento ad un fantomatico secondo avviso di vincita al quale si deve necessariamente rispondere per non perdere il regalo conquistato. Naturalmente la tattica tende a convincere il singolo malcapitato a passare all’azione in breve tempo e dunque a visitare il collegamento presente nel messaggio.

Proprio nel link interno all’SMS truffa Amazon si cela la minaccia maggiore. Coloro che cadranno in trappola non saranno per nulla indirizzati verso la pagina ufficiale dello store, semmai su un suo clone. Sul sito fake verranno chieste preziose informazioni personali definite necessarie per il ritiro del premio. Proprio in questa fase l’utente dovrà farsi furbo ed evitare qualsiasi rilascio di dati: a rischio c’è la sua privacy ma anche le sue finanze legate alla carte di credito o altro conto online.