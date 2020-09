Era il 2017 quando Lunga Vita A Sto di Ghali usciva su YouTube e Soundcloud prima del disco di debutto Album, pubblicato nello stesso anno. In quel tempo Ghali era noto come Ghali Amdouni e tra il 2014 e il 2016 aveva pubblicato una serie di singoli accompagnati da videoclip ufficiali. Successivamente quei brani erano stati raggruppati nella raccolta Lunga Vita A Sto, prodotta da Charlie Charles, Fonzie Beat e Chris Nolan e pubblicata il 24 novembre 2017.

In quel tempo il rapper iniziò a firmarsi semplicemente come Ghali. La prima raccolta, però, fino ad oggi è rimasta disponibile solamente nella versione digital download, e ovviamente le cose cambiarono con l’uscita di Album. Il titolo Lunga Vita A Sto prendeva il nome dalla Sto Records, etichetta fondata dallo stesso Ghali.

A 3 anni di distanza dalla prima uscita in digital download Lunga Vita A Sto di Ghali esce per la prima volta su supporto fisico e sarà disponibile dal 25 settembre nel formato CD.

01 Lunga Vita A Sto

02 Come Milano

03 Optional

04 Ca**o Mene

05 Mamma

06 Voci

07 Non Lo So (Feat. Izi)

08 Sempre Me

09 Marijuana

10 Vai Tra

11 Dende

12 Wily Wily