Una frecciata piena di veleno, quella di Ghali contro Matteo Salvini pubblicata nelle stories per contestare le adunate della Lega. Il 28 agosto, infatti, l’ex Ministro dell’Interno si trovava a Porto Sant’Elpidio (Fermo) per incontrare gli elettori durante la Festa Regionale della Lega, tenutasi per la prima volta nella città marchigiana.

La Festa è stata una due giorni alla quale ha partecipato anche Matteo Salvini. Nel video pubblicato dallo stesso segretario leghista vediamo il palco e il pubblico di fronte alle transenne, e notiamo una certa presenza che Libero Quotidiano chiama “marea umana”. Proprio questo dettaglio ha provocato la reazione di Ghali.

Il rapper, ricordiamolo, non è nuovo negli attacchi contro Salvini: nel luglio 2019 aveva pubblicato il singolo Vossi Bop in featuring con Stormzy e si era scagliato contro la politica italiana senza tralasciare il leader leghista. La reazione del diretto interessato non era mancata: Salvini, infatti, aveva ironizzato sul dissing di Ghali.

A questo giro il rapper ha sottolineato che non c’è differenza tra un concerto e un comizio politico: le persone che partecipavano alla Festa Regionale della Lega erano assembrate di fronte al palco e per questo l’invettiva di Ghali contro Matteo Salvini si sintetizza in una frase e in una serie di filmati pubblicati nelle stories: “Noi non possiamo fare concerti, Matteo Salvini sì”.

Dopo la carrellata di video estratti dall’intervento del segretario leghista a Porto Sant’Elpidio, Ghali aggiunge due emoji. La prima mostra una faccina che vomita, la seconda un dito medio. In chiusura il rapper aggiunge un vecchio scatto che lo mostra sul palco con l’emoji di un cuore infranto per comunicare la nostalgia per il live.

Probabilmente la frecciatina di Ghali contro Matteo Salvini avrà presto una replica: il rapper, con le sue stories, ha riportato soprattutto un disagio che colpisce ancora il mondo della musica.