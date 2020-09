Ghali su Willy Monteiro Duarte scrive un lungo post sui social in cui racconta di aver rivissuto alcuni episodi traumatici e dolorosi della sua vita.

Il cantante interviene per chiedere giustizia per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso dall’odio. Era intervenuto per calmare una rissa e per difende un suo amico, è stato pestato a sangue fino all’ultimo respiro.



“Willy è stato ucciso dall’ignoranza, dall’odio, dal razzismo e dagli ideali di 4 ragazzi del quale i familiari hanno risposto dicendo: ‘Era solo un immigrato'”, scrive Ghali sui social, che sottolinea quanto questo episodio sia solo la punta dell’iceberg nel nostro Paese. I problemi legati al razzismo sono ancora oggi, purtroppo, una realtà anche in Italia.

L’artista ricorda quando è successo a lui e quando “l’ha scampata per un pelo”, quei dolorosi momenti in cui, indifeso, non puoi fare altro che aspettare che gli aggressori la smettano e si stacchino.

“È un problema ricorrente nel nostro paese e mi ha fatto tornare in mente alcuni episodi della mia vita in cui l’ho scampata per un pelo, in cui aspetti che si stanchino di tirare calci e pugni, in cui chiedi pietà e il perché sperando di riuscire a rialzarti da terra”, scrive.



“I veri criminali sono altri, i veri atleti sono altri. Gli occhi di Willy sono altri. Gli occhi della nuova generazione, di chi è stanco di fare a pugni, di chi cerca altro, di chi a differenza mia e dei miei coetanei non ha bisogno di ribadire dei concetti basilari come quelli sulla violenza”, continua, poi auspica che tutto questo possa servire a svegliare il nostro Paese affinché vengano presi seri provvedimenti nei confronti dell’odio razziale che possano porre fine a questa piaga.

Ghali parla infine a nome della collettività e si dice stanco del pentimento tardivo, che non serve a nulla davanti ad una giovane vita irrimediabilmente persa per sempre:

“Che questo sia l’ennesima sveglia per quanto sia inimmaginabile il dolore dei suoi cari. È così egoista fare di una tragedia una lezione ma in fondo spero che lo sia per tutti. Siamo stanchi, il pentimento tardivo non serve a nulla in casi come questo”.

Il post di Ghali su Willy Monteiro Duarte: