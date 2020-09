Il tour dei The Struts in Italia è cancellato ma si lavora a nuovi concerti per il 2021. I live in programma tra il 12 e il 15 luglio nella penisola sono stati cancellati definitivamente: non verranno recuperati, stando a quanto è noto al momento.

La band avrebbe dovuto esibirsi in tour in Italia per tre tappe, rispettivamente a Roma, Padova e Brescia, nelle seguenti date e location:



– 12 luglio 2020 Rock in Roma

– 14 luglio 2020 Padova Gran Teatro Geox

– 15 luglio 2020 Brescia Arena Campo Marte



I tre concerti non si sono tenuti, in ottemperanza ai decreti volti a limitare i contagi da Covid-19, e non verranno recuperati in quanto non sono stati riprogrammati.

Live Nation Italia comunica, tuttavia, di essere già al lavor per portare The Struts in Italia nel 2021 e annunciare nuovi appuntamenti dal vivo con i fan italiani.

In ottemperanza al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e chiariti i termini della sua applicazione, Live Nation Italia comunica la possibilità di chiedere il rimborso in denaro per i biglietti acquistati per i concerti dei The Struts in Italia.



Le richieste di rimborso potranno essere inviate al sistema di vendita in cui si è effettuato l’acquisto del biglietto, a partire dal 18 settembre 2020 e non oltre il 17 ottobre 2020. Bisognerà quindi chiedere il rimborso in base al circuito e al canale scelto per l’acquisto del titolo d’ingresso per ricevere il rimborso monetario dello stesso in seguito ad evento cancellato.

Il rimborso monetario è previsto per tutti i concerti e per tutti i tour italiani cancellati in via definitiva, per i quali non sono note date di recupero degli eventi per i quali sono già stati venduti i biglietti. Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili in questo articolo sui rimborsi.

I The Struts, intanto, hanno realizzato un duetto con Robbie Williams. Il singolo si intitola Strange Days ed è disponibile anche il video ufficiale!