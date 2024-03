Il 2024 sarà anche l’anno dei The Struts a Firenze Rocks 2024. La band di Luke Spiller salirà sul prestigioso palco del capoluogo toscano per arrichire il cartellone di uno dei festival più attesi dell’estate italiana.

I The Struts a Firenze Rocks 2024

Con i The Struts a Firenze Rocks si arricchisce il cartellone di uno degli eventi rock più attesi d’Italia. La band di Luke Spiller salirà sul palco il 15 giugno 2024, lo stesso giorno in cui arriveranno i Tool di Maynard James Keenan. Oltre ai The Struts, la line-up si completa con i dEUS e i Night Verses.

I biglietti in prevendita sono già disponibili secondo le seguenti soluzioni:

Posto unico a € 74,75

Fast Lane Pack PIT – € 121,28

Early Entry Pack PIT – € 211,25

Rocks Party Pack PIT – € 366,25

Rockstar Pack PIT – € 866,25

Fast Lane Pack Posto Unico – € 109,75

L’acquisto è disponibile sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

L’ultimo album Pretty Vicious

I britannici The Struts hanno pubblicato il loro quarto album, Pretty Vicious, nel 2023. Luke Spiller e soci si collocano nell’universo del revival rock con il loro sound che riprende il meglio della scena glam rock degli ultimi 40 anni e non solo: la loro forza, oltre ai brani straordinari, è anche la presenza scenica.

Con Pretty Vicious la band ha fatto marcia indietro, ritornando alle sfumature tipicamente brit-rock e soprattutto ha rinunciato ai featuring. Nessun ospite eccellente, solo la band al suo stato neutro con una formula ricca di riff martellanti. Non è un caso se il singolo scelto per presentare l’album sia l’opening track Too Good At Raising Hell, un pezzo altamente radiofonico e che racchiude tutte le atmosfere che possiamo sentire nel disco.

Con i The Struts a Firenze Rocks 2024 l’evento accoglie tutte le sfumature del rock, dal metal alla sua faccia più pop che è proprio quella proposta dalla band di Luke Spiller.

