I The Struts omaggiano i Queen. Dalla loro comparsa sulla scena non c’è stato momento in cui la band di Luke Spiller, e lui in particolare, non sia stata accostata alla squadra di Freddie Mercury. Vuoi per una certa somiglianza fisica, vuoi per lo stile, vuoi per la presenza scenica, in quest’epoca storica in cui è forte il revival rock ci sembra di ritrovare le vecchie rockstar che hanno infiammato gli ultimi 50 anni della musica del diavolo.

C’è chi, ironicamente, definisce gli Struts la versione dei Queen che trovi su Wish. La stessa ironia è rivolta ai Greta Van Fleet che, tuttavia, nell’ultimo album The Battle At Garden’s Gate, si sono impegnati a non continuare sulla scia dei Led Zeppelin. In ultima battuta i The Struts omaggiano i Queen e mettono una bandierina sulla loro carriera, come per confermare la loro fonte di ispirazione.

Possiamo dire che Luke Spiller non abbia mai nascosto la sua passione per la band di Freddie Mercury. La cover di We Will Rock You proposta dai The Struts è parzialmente fedele all’originale. Del resto, come fai a suonare quel pezzo senza rischiare di fare una ca**ata? Dopo una prima parte accompagnata da un giro armonico che fa storcere il naso arriva quel bum bum cha senza il quale la hit dei Queen non avrebbe avuto senso.

Del resto i Queen non smettono di essere sotto i riflettori: dopo il biopic Bohemian Rhapsody e i tour mondiali con Adam Lambert alla voce, Brian May e Roger Taylor hanno raccontato di avere a disposizione un certo materiale che potrebbe diventare un nuovo album in studio, anche se non mancano le perplessità dei diretti interessati. Per questo i The Struts omaggiano i Queen? Probabilmente Luke Spiller e soci cercano di incoraggiare gli eroi di The Invisible Man a sfornare nuova musica.