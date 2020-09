Al via il rimborso dei biglietti in denaro per i concerti cancellati, inizialmente in programma nel 2020.

In ottemperanza al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e chiariti i termini della sua applicazione, Live Nation Italia confermare la possibilità di richiedere, per gli show cancellati, la conversione del voucher in rimborso monetario.

Il rimborso già effettuato tramite voucher potrà essere convertito in denaro oppure il fan potrà decidere di tenere il voucher e di utilizzarlo per acquistare altri biglietti ed assistere a nuovi concerti.



Le richieste saranno accettate da parte dei clienti che soddisfano le seguenti caratteristiche:

– il rimborso è già stato richiesto tramite voucher secondo i termini previsti;

– il voucher deve essere integro e non parzialmente riutilizzato:

– il voucher è stato emesso per uno degli show cancellati.

Gli spettacoli organizzati da Live Nation ed in programma per il 2020, cancellati definitivamente e senza possibilità di recupero, sono i seguenti:

LANA DEL REY – Arena Di Verona: 9 giugno 2020

CAMILA CABELLO – Milano (Mediolanum Forum): 24 giugno 2020

JAMES BLUNT – Roma (Palazzo dello Sport): 30 settembre 2020

LAUV – Milano (Fabrique): 16 maggio 2020

TONES & I – Milano (Circolo Magnolia): 25 giugno 2020

JEHNNY BETH – Milano (Circolo Magnolia): 9 giugno 2020

Il fan in possesso del voucher ha quindi due possibilità per non perdere i soldi spesi per l’acquisto dei biglietti precedentemente acquistati: utilizzare il voucher ed utilizzato per l’acquisto di nuovi biglietti entro 18 mesi dalla data dell’emissione oppure convertire il voucher in denaro per ottenere un rimborso monetario di quanto effettivamente speso.



Le richieste di rimborso potranno essere inviate al sistema di vendita da cui è stato emesso il voucher, a partire dal 18 settembre 2020 e non oltre il 17 ottobre 2020.

Ci sono altresì dei concerti sospesi che verranno recuperati, per i quali al momento non è nota la data di recupero. In questo caso, è necessario attendere la comunicazione della data di recupero dello show e i biglietti già acquistati resteranno validi per l’accesso al rispettivo concerto dello stesso artista. Non sarà possibile, in questo caso, chiedere il rimborso.

I concerti posticipati, in attesa della data di recupero, sono: