Con i The Struts in Italia nel 2023 si arricchisce il calendario degli appuntamenti estivi internazionali del Belpaese. La band di Luke Spiller ritorna nello Stivale dopo l’esperienza agli I-Days di Milano del 2022, e nella città meneghina ritorneranno ad agosto per incendiare la bella stagione.

I The Struts in Italia nel 2023: date e biglietti

Il 2023 sarà l’anno del ritorno dei The Struts con due date ad agosto. Ecco il calendario con i prezzi dei biglietti in prevendita:

25 agosto 2023

Milano, Circolo Magnolia

Early bird (fino a esaurimento posti): € 20,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. 26 agosto 2023

Empoli (FI), Beat Festival – Parco di Serravalle

Early bird (fino a esaurimento posti): € 20,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Le prevendite dei biglietti per i concerti dei The Struts in Italia nel 2023 inizieranno dalle ore 10 di venerdì 31 marzo su TicketOne e tutti gli altri circuiti autorizzati.

L’ultimo album dei The Struts

L’ultimo album dei The Struts è Strange Days, pubblicato nel 2000 e con la partecipazione di due ospiti eccellenti: nella tracklist sono presenti Robbie Williams nella prima traccia Strange Days e Tom Morello nel brano Wild Child.

Strange Days è la terza esperienza in studio della band britannica capitanata da Luke Spiller. I The Struts sono pionieri del revival rock che negli ultimi anni ha visto anche band come i Greta Von Fleet riproporre uno stile che attinge dai grandi classici del rock, quasi un’opera di divulgazione per le nuove generazioni. Nel loro stile troviamo hard rock e glam rock, e più volte la band britannica è stata accostata ai Queen e ai Rolling Stones, ora con entusiasmo e ora con polemica.

Per il momento non ci sono notizie sul nuovo album.

