The Struts a Milano nel 2022, sul palco di I-Days Milano all’Ippodromo Milano Trenno. Il gruppo si esibirà il 9 giugno 2022 prima del concerto dei Greta Van Fleet.

Lo show italiano fa parte del tour per Strange Days Are Over che il prossimo anno sarà nelle principali venue degli Stati Uniti per poi spostarsi in Europa sui palchi dei più importanti festival. In Italia i The Struts sono attesi agli I-Days Milano.

Il loro nome arricchisce così la line-up del festival che in 4 giorni porterà nella penisola il meglio della musica internazionale. I The Struts si aggiungono ai nomi già comunicati. Nello stesso festival sono attesi i Greta Van Fleet il 9 giugno, gli Imagine Dragons per l’11 giugno e le riconferme di Aerosmith e Foo Fighters per le giornate del 10 e 12 giugno.

I The Struts debuttano nel 2016 con l’album Everybody Wants. Due anni dopo rilasciano il disco Young & Dangerous, nel 2018. Strange Days risale al 2020. Tutti i progetti discografici faranno parte della scaletta che i The Struts presenteranno nel corso dello spettacolo in Italia il prossimo anno.

Hanno conquistato anche Dave Grohl li ha definiti come “la miglior band di apertura che i Foo Fighters abbiano mai avuto”.

Luke Spiller (voci), Adam Slack (chitarra), Jed Elliott (basso) e Gethin Davies (batteria) hanno suonato in apertura a band di risonanza mondiale come Rolling Stones, The Who, Guns N’ Roses e Mötley Crüe.

Biglietti per The Struts a Milano nel 2022

I biglietti per il concerto dei The Struts a Milano nel 2022, ovvero per la giornata di giovedì 9 giugno 2002 a I-Days saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward dalle ore 10:00 di mercoledì 24 novembre. Gli interessati dovranno scaricare il coupon con il codice da usare per l’acquisto, disponibile nella sezione Vantaggi dell’App.

Per la vendita generale i biglietti e gli abbonamenti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 26 novembre nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

