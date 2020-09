Ha appena partorito il suo secondogenito ma è già tornata sul set di Grey’s Anatomy 17: Camilla Luddington ha rimesso il camice di specializzanda del Grey Sloan Memorial Hospital per girare i nuovi episodi della serie, che torna su ABC a novembre.

Solo lo scorso 25 agosto l’attrice aveva annunciato di aver dato alla luce il suo secondo figlio, nato dal matrimonio col collega Matthew Alan, ma ora è pronta a tornare nei panni di Jo Wilson per le riprese degli episodi di Grey’s Anatomy 17, partite lo scorso 9 settembre a Los Angeles.

Eccola di ritorno nei panni della specializzanda appena lasciata dal marito Alex Karev (Justin Chambers), in fuga con la ritrovata Izzie e i loro figli nati dalla fecondazione assistita: Jo è pronta a dare una svolta alla sua specializzazione e quell’anello al dito che si vede in foto, ha assicurato la Luddington via Twitter, non è un indizio sulla trama che la riguarda ma solo un gioiello personale che sarà tolto una volta entrata in scena.

My personal jewelry that I hadn’t removed yet https://t.co/JIKt8ArBhJ — Camilla Luddington (@camilluddington) September 10, 2020

La Luddington ha promesso scintille nella nuova stagione: stando alla prima reazione dell’attrice alla lettura del copione del primo episodio, ci saranno momenti parecchio sorprendenti per il pubblico. “Credo che voi ragazzi vi chiederete molte volte ‘cosa sta succedendo?’ in questa stagione. E questo è tutto, tutto ciò che dirò” ha risposto a chi chiedeva anticipazioni del contenuto della trama di Grey’s Anatomy 17.

I think you guys are gonna do a lot of..

“WHAT. IS. HAPPENINGGG!!!!!!” this season. And that’s ALL I’ll say! #GreysAnatomy https://t.co/1JHT8vZUrX — Camilla Luddington (@camilluddington) September 3, 2020

Camilla Luddington è stata accolta con grandi complimenti sul set dalla collega Kim Raver, che l’ha elogiata per essere tornata a lavoro a due settimane circa da un parto avvenuto in piena emergenza Coronavirus a Los Angeles. L’interprete di Teddy Altman ha assicurato che il cast si sta abituando alla “nuova normalità” dei protocolli anticontagio, tra mascherine, igienizzanti e distanziamento fisico.

Grey’s Anatomy 17 è in produzione dal 9 settembre, ma non ha ancora una data di debutto su ABC (in Italia arriverà presumibilmente nel 2021 su Fox). Attualmente Grey’s Anatomy è disponibile in Italia su NowTv e su Amazon Prime Video.