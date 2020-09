Chi possiede specifici smartphone Xiaomi può toccare con mano la MIUI 12 basata su Android 11. Proprio l’ultima versione del sistema operativo Google potrà essere sperimentata da volontari nel giro di pochissimo tempo. Il relativo programma di iscrizione alla beta pubblica (ma stabile) è attivo: tutti gli amanti delle novità software sono chiamati dunque a fornire la loro adesione già in questi giorni.

Chiariamo subito quali saranno gli smartphone potenzialmente destinati al nuovo salto in avanti. Sarà un tris di dispositivi top di gamma e pure recenti a poter beneficiare del cambiamento, sempre se voluto dai possessori dei modelli. Stiamo parlando dello Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e del POCO F2 Pro. La lista potrebbe anche allungarsi ma per il momento i device fortunati sono solo quelli appena menzionati.

Dalle premesse ai fatti: chi desidera testare la MIUI 12 basata su Android 11 sul suo smartphone Xiaomi dovrà compilare il form ufficiale presente in questa pagina web. Il produttore conferma la natura ufficiale del programma che contribuirà a diffondere la ROM stabile dell’ultima fatica software. La natura volontaria dell’adesione è messa in rilievo pure per mettere in evidenza come il pacchetto distribuito potrebbe anche contenere qualche bug, pure fastidioso. Si consiglia naturalmente, al momento del download e dell’installazione del nuovo update, di effettuare preventivamente un back-up dei propri dati del telefono.

Il form di iscrizione al programma beta per la MIUI 12 accompagnata da Android 11 richiede l’indirizzo mail dell’utente, il suo ID e ancora l’IMEI del telefono. Tutti coloro che aderiranno al programma saranno poi chiamati a segnalare il loro nick Telegram e dunque iscriversi al seguente canale: attraverso quest’ultimo si otterranno le specifiche informazioni sul download del nuovo pacchetto software via OTA. Tutti i possessori dei modelli su elencati sono dunque avvisati: la nuova esperienza software è decisamente a portata di mano dopo pochi e semplici passaggi.