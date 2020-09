Arrivano indicazioni importanti in queste ore direttamente dal mondo Apple, in riferimento ad un evento previsto nel giro di pochi giorni che rischia di non vedere protagonisti gli iPhone 12. Queste almeno le sensazioni che stanno prendendo piede negli ultimi minuti, dopo l’annuncio relativo al keynote della mela morsicata che si terrà il prossimo 15 settembre. Ci sono infatti alcuni indizi che dobbiamo prendere in esame e che, al contempo, non dovrebbero mettere in discussioni le informazioni fornite stamane sulle versioni del melafonino destinate a vedere la luce in anticipo rispetto ad altre.

Keynote Apple e questione uscita iPhone 12

La locandina ufficializzata poco fa da Apple verte chiaramente sul concetto “Time Flies”, in relazione alla nuova generazione di Apple Watch. Occasione utile per imbattersi anche nella nuova generazione di iPad. Alla luce di queste premesse, appare assai improbabile che, contestualmente, si assista alla prima apparizione pubblica per gli iPhone 12. Senza contare che da tempo si parla di possibili ritardi sulla tabella di marcia per i melafonini, se consideriamo l’emergenza vissuta quest’anno con il Covid-19 e tutto ciò che ne consegue in termini di fornitura.

A tal proposito, è significativo anche quanto riportato da una fonte autorevole come Bloomberg, secondo cui la vera e propria uscita degli iPhone 12 non si avrà prima del mese di ottobre, ragion per cui verrebbe a rafforzarsi la teoria esposta poco fa in merito alla loro assenza durante il keynote del 15 settembre. Solo voci, almeno per ora, tenendo ben presente che con il colosso di Cupertino le sorprese siano sempre dietro l’angolo.

A prescindere da tutte le considerazioni che si possono fare in questo momento a proposito del nuovo iPhone 12, resta l’appuntamento con l’evento Apple, al via il prossimo 15 settembre alle 19 italiane. Cosa vi aspettate dalla mela morsicata? Ci saranno colpi di scena? Diteci la vostra.