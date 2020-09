Ci sono alcune nuove informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 8 settembre, per quanto riguarda l’uscita dei tanto attesi iPhone 12. A poche ore di distanza dal punto della situazione portato alla vostra attenzione sulla questione date, infatti, emergono novità che indicano le probabili priorità di Apple in vista della commercializzazione per questa famiglia di device. Proviamo dunque a fare un po’ di ordine sui dati raccolti questa mattina, in attesa di dettagli più concreti direttamente dalla mela morsicata.

Quali iPhone 12 verranno commercializzati per primi

In sostanza, Apple è pronta per il debutto di quattro nuovi iPhone 12 con schermo OLED a breve termine. Si tratta di varianti dalle dimensioni pari a 5,4, 6,1 e 6,7 pollici prima della fine dell’anno. Proprio in queste ore, MacRumors ha riportato alcune indiscrezioni particolarmente interessanti sui modelli che dovrebbero godere di una corsia preferenziale in termini di uscita sul mercato e, data la situazione, è probabile che il gap temporale tra un Paese e l’altro sia decisamente ridotto quest’anno.

La fonte, dal canto suo, cita un report di DigiTimes, secondo cui i due modelli di iPhone 12 prodotti con un display da 6,1 pollici (uno, più costoso, con tripla fotocamera posteriore, mentre l’altro sarà dotato di due lenti e costerà decisamente di meno) potrebbero uscire sul mercato per primi ad ottobre. Qualche settimana in più di attesa, invece, per i modelli da 6,7 ​​e 5,4 pollici a seguire. Ebbene, secono un nuovo rapporto pubblicato proprio in queste ore, il sito in questione ha ribadito tale approccio da parte di Apple, scavando nei documenti legati ai fornitori della mela morsicata.

Due, dunque, i dettagli importanti da evidenziare per chi è in attesa dell’uscita per gli iPhone 12. Da un lato la conferma che avremo novità entro la fine del 2020. Dall’altro, invece, la scelta di puntare su due momenti diversi, ciascuno dei quali caratterizzato da due prodotti.