Alcune segnalazioni ci dicono che il tanto popolare Huawei P20 Lite potrebbe andare incontro a problemi imprevisti con il trascorrere dei mesi. In attesa di comprendere quale sia il reale impatto di patch di cui vi ho parlato nelle ultime settimane, come il pacchetto software giunto in Europa nello scorcio finale di agosto, ci sono alcuni feedback che dobbiamo necessariamente prendere in esame in questo periodo. Solo così, infatti, potremo farci trovare pronti qualora determinate problematiche dovessero effettivamente estendersi.

Risposte ufficiali sugli spegnimenti improvvisi per Huawei P20 Lite

Sui canali social frequentati dall’assistenza di Huawei Italia, come al solito, non poteva mancare la risposta ufficiale per tutti coloro che stanno affrontando problemi del genere con il proprio Huawei P20 Lite, senza dimenticare coloro che potrebbero ritrovarsi nella condizione di dover fronteggiare il bug a medio termine. Così i tecnici hanno cercato di direzionare alcuni tentativi che chiunque può fare per resuscitare lo smartphone, qualora doveste fare fatica a riaccenderlo:

“Hai provato a collegare il telefono al caricabatterie e a riaccenderlo?Se anche così, la situazione non si dovesse risolvere, ti suggeriamo di collegare il dispositivo al computer con un cavo USB. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti accensione e volume su per circa 15 secondi per accedere alla modalità eRecovery. Esegui un reset del telefono. Ti informiamo che questa operazione cancellerà i tuoi dati personali dal dispositivo“.

Insomma, prima di rivolgervi all’assistenza potete effettuare test tutto sommato semplici con il vostro Huawei P20 Lite, quantomeno per isolare il problema e capirci qualcosina di più. Fate dunque molte attenzione alle possibili anomalie per il vostro device, sperano ovviamente che un’eventuale anomalia software possa rientrare a stretto giro. Eventualmente con un apposito aggiornamento software extra. Anche a voi è capitato qualcosa del genere in queste settimane?