Vita allungata per la batteria di Huawei P20 Lite con la patch 355

Un segnale decisamente incoraggiante quello che arriva proprio in queste ore per i tanti utenti che anche qui in Italia sono ancora in possesso di un Huawei P20 Lite. A quanto pare, infatti, sta mettendo piede nel nostro continente l’aggiornamento di luglio per lo smartphone lanciato sul mercato più di due anni fa. Almeno sulla carta, dovrebbe trattarsi della stessa patch che ho portato alla vostra attenzione alcune settimane fa, fermo restando che in quel frangente il discorso è stato circoscritto alla Cina.

Perché è fondamentale installare l’aggiornamento 355 per Huawei P20 Lite

Stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere pochi minuti fa tramite Huawei Central, infatti, l’aggiornamento in questione per Huawei P20 Lite dovrebbe avere le stesse caratteristiche rispetto a quello asiatico. Nello specifico, la fonte parla chiaramente dell’arrivo sulla scena di alcune funzionalità “intelligenti”, tra cui spiccano Smart Charge Battery Manager e Huawei Assistant. A queste, poi, si aggiunge ovviamente l’ultimo aggiornamento di sicurezza, legato proprio al mese di luglio.

Insomma, per chi si ritrova ancora oggi con il device commercializzato nel 2018, si tratta di plus che migliorano le prestazioni del telefono e l’esperienza utente complessiva. Se consideriamo il fatto che la batteria di Huawei P20 Lite cominci per forza di cose a presentare i primi segnali di cedimento, è chiaro che soprattutto Smart Charge Battery Manager abbia tutte le carte in regola per fare la differenza in un momento storico particolare come questo.

Per chi non lo sapesse, tramite questa funzione il vostro Huawei P20 Lite riuscirà ad adattarsi alla routine di ricarica tramite l’apprendimento AI. In questo modo, si riuscirà ad impedire che la batteria venga caricata continuamente quando è al 100%, evitando qualsiasi tipo di problema a lungo termine. L’aggiornamento 355, in ogni caso, pare abbia un peso superiore ai 700 MB. Provatelo e fateci sapere con un commento.