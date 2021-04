Ci sono riscontri decisamente incoraggianti oggi 6 aprile per i tanti utenti che risultano ancora in possesso di un Huawei P20 Lite, se pensiamo al fatto che il famoso aggiornamento di aprile risulti ora in distribuzione anche nel Vecchio Continente. Insomma, dopo i riscontri di alcuni giorni fa, quando vi abbiamo parlato della prima apparizione del pacchetto software in Asia, da questo martedì possiamo fare lo step successivo e concentrarci sulla piena diffusione dell’upgrade. Via libera, in sostanza, per l’Italia e per il resto d’Europa.

Il nuovo aggiornamento 377 per Huawei P20 Lite arriva in Europa

Cosa sappiamo a proposito del nuovo aggiornamento 377 pensato per Huawei P20 Lite? Il contenuto simbolico qui non è indifferente, in quanto poche volte in passato abbiamo visto il produttore cinese assicurare un pacchetto software ad un “non top di gamma” a tre anni dalla commercializzazione. Limite che abbiamo ormai superato e che, a conti fatti, evidenzia un significativo cambio di strategia da parte del brandi cinese nel puntare in misura maggiore sul concetto di fidelizzazione dei propri utenti.

A parlare del nuovo rollout, esteso dall’Asia all’Europa, è il sito Huawei Update. La fonte, a tal proposito, evidenzia che il nuovo aggiornamento per Huawei P20 Lite sia impostato sulla patch per la sicurezza di febbraio. Analizzando i numeri, si scopre ad esempio che il firmware di febbraio 2021 include la risoluzione di due problemi considerati di livello critico, oltre a 26 vulnerabilità che hanno priorità elevata e 77 di livello medio. Dunque, una questione che va affrontata nel più breve tempo possibile.

Di recente, avevamo già evidenziato la volontà di assicurare quantomeno aggiornamenti trimestrali per Huawei P20 Lite. Ora sappiamo che il produttore intenda passare dalla teoria alla pratica. Vi faremo sapere appena ci saranno i primi riscontri anche da parte degli utenti italiani sul nuovo upgrade.