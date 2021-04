Possono ritenersi soddisfatti i possessori di Huawei P20 Lite, visto che il loro dispositivo continua ad essere supportato pienamente dal produttore con aggiornamenti software costanti. Proprio in queste ore accogliamo la notizia di un nuovo update previsto per il device dal grande successo commerciale. Parliamo del firmware con patch di sicurezza del mese di marzo 2021, appena sfornato dagli sviluppatori. Si tratta della stessa soluzione appena resta disponibile anche per i nuovi Huawei P40, più recenti di ben 2 generazioni.

La distribuzione dell’aggiornamento è appena partita come segnalato nche da Huawei Central. Per l’arrivo della notifica via OTA relativa all’update anche dalle nostre parti potrebbe dunque passare un po’ di tempo. Non c’è dubbio tuttavia sul fatto che il rilascio non tarderà in questa prima parte di primavera. Nel frattempo sono già noti tutti i dettagli del firmware siglato con la versione 9.1.0.379 con una dimensione del pacchetto di 215 MB.

La patch di sicurezza ormai dietro l’angolo, quali tipi di benefici porta sui Huawei P20 Lite? Naturalmente non sono previste novità di carattere software per gli smartphone ma una serie di correzioni di vulnerabilità pure importantissime. I bug corretti sono due di livello critico, 13 di livello elevato e ancora ben 132 di livello medio. Dunque l’intervento di sicurezza non può essere per nulla sottovalutato. Chiunque avrà la possibilità di aggiornare il proprio dispositivo, dovrà cercare di farlo quanto prima evitando inutili rischi nell’utilizzo quotidiano del suo modello.

Per quanto i Huawei P20 Lite non abbiano beneficiato delle ultime versioni EMUI e siano rimasti fermi al palo della versione 9.1 dell’interfaccia del produttore cinese, hanno potuto contare su aggiornamenti software continuativi ormai da più di 3 anni. Per l’immediato futuro c’è almeno da aspettarsi che i rilasci vengano proposti con maggiore distanziamento ma le vecchie ammiraglie comunque continueranno ad ottenere ancora il supporto necessario.