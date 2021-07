Non smette di ricevere aggiornamenti il tanto apprezzato Huawei P20 Lite. Ad oltre tre anni dal suo esordio sul mercato, nonostante non si parli certo di un top di gamma, ci ritroviamo qui a parlare di un ulteriore pacchetto software, dopo quello che abbiamo portato alla vostra attenzione il mese scorso. A stretto giro, dunque, tutti potranno installare la patch di maggio, con alcune anticipazioni utili per comprendere a cosa andremo incontro. Proviamo a fare il punto della situazione anche per il pubblico italiano.

Da oggi Huawei P20 Lite con aggiornamento di maggio

Quali sono i plus assicurati da Huawei P20 Lite dopo aver portato a termine il download del tanto atteso aggiornamento di maggio? Alcuni spunti in merito ci arrivano direttamente da Huawei Central, secondo cui il colosso cinese ha avviato la distribuzione dell’ultima versione EMUI 9.1 9.1.0.381 (C432E7R1P7) in Europa. Partiamo dal presupposto che questo aggiornamento ha una dimensione pari a 211 MB, con un changelog che non introduce funzioni extra per il pubblico interessato.

Almeno sulla carta, dunque, si tratta di un firmware utile per migliorare soprattutto gli standard di sicurezza dello stesso Huawei P20 Lite. Tra i problemi risolti, ne troviamo 3 giudicati critici, mentre 10 hanno priorità alta e 4 sono di livello medio. Solo la piena distribuzione della patch ci dirà quale sarà il reale impatto del firmware su questo smartphone, in particolare per quanto concerne la durata della batteria. Come potrete facilmente immaginare, a quaranta mesi dalla sua commercializzazione, si tratta di un dettaglio non di poco conto.

Detto questo, non possiamo fare altro che attendere l’arrivo della notifica utile per installare il nuovo aggiornamento di maggio sul vostro Huawei P20 Lite. Che ne pensate del nuovo firmware in distribuzione da alcune ore a questa parte? Qualora lo abbiate testato, non esitate a commentare qui di seguito.