Arrivano in queste ore segnali particolarmente interessanti per i tanti utenti che ancora oggi sono legati ad uno smartphone come il cosiddetto Huawei P20 Lite. Lo smartphone, lanciato sul mercato più di tre anni e non certo di fascia alta per il suo comparto hardware, sta infatti ricevendo in queste ore l’aggiornamento di aprile. Un modo per dare continuità a ciò che vi abbiamo riportato circa un mese fa, a testimonianza del fatto che il suo sviluppo software non sia stato per nulla abbandonato dal produttore asiatico.

Cosa succede ai possessori di un Huawei P20 Lite con l’aggiornamento di aprile

Lecito che in tanti si chiedano immediatamente cosa avvenga al proprio Huawei P20 Lite una volta portato a termine il download del nuovo aggiornamento di aprile. Una risposta preliminare ci arriva da Huawei Central, secondo cui dovrebbe trattarsi del solito intervento mensile per migliorare gli standard di sicurezza del prodotto. Storia particolare quella dello smartphone Android che ha esordito sul mercato nel 2018, considerando che in tanti hanno sperato a lungo nel salto verso EMUI 10.

Nonostante sia stato negato dal produttore cinese, va detto che Huawei P20 Lite non abbia mai fatto registrare particolari anomalie in questi anni. Anzi, ancora oggi pare essere uno tra i device più apprezzati dal pubblico italiano. Il fatto che continui a ricevere patch costanti, poi, di sicuro rende gradevole la sua esperienza di utilizzo. Insomma, il ciclo di vista dello smartphone non si arresta e ci consegna un quadro estremamente interessante per tutti coloro che non hanno tutta questa urgenza di cambiare smartphone.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni verranno a galla eventuali funzioni extra per lo stesso Huawei P20 Lite, in attesa che l’aggiornamento 380, in grado di risolvere 17 problemi di sicurezza con priorità elevata, si palesi anche qui in Italia.