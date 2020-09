La produzione dell’atteso reboot di Gossip Girl ha finalmente ottenuto il via libera. Le riprese della serie tv, che arriverà sulla piattaforma HBO Max, dovevano iniziare in primavera, ma la pandemia di Covid-19 ha costretto tutti a chiudere il set e rimandare i lavori a nuova data.

La serie originale della CW, trasmessa dal 2007 al 2012, è stata un successo tra il pubblico più giovane, riuscendo ad adattare i famosi romanzi young adult di Cecily von Ziegesar in uno show audace e glamour. Le vite scandalose dell’Upper East Side sono state raccontate in una serie lunga sei stagioni.

Gossip Girl ha lanciato le carriere di molti dei suoi protagonisti, in particolare Blake Lively, che ha interpretato la it-girl Serena van der Woodsen, Penn Badgley (l’outsider Dan Humphrey) e Leighton Meester (la Queen Bee Blair Waldorf). Il reboot di Gossip Girl sarà qualcosa di completamente nuovo, infatti nessuno del cast originale ha intenzione di tornare per questa nuova versione, tranne Kristen Bell, che ha dato voce alla Gossip Girl originale.

Un portavoce della Warner Bros., la casa di produzione del reboot, ha confermato che le riprese inizieranno a fine ottobre, mentre la pre-produzione è già cominciata a Vancouver e Los Angeles. Di conseguenza, la messa in onda slitta al tardo 2021. Le menti dietro al nuovo Gossip Girl hanno già tutti lavorato nella serie originale, come i creatori Josh Schwartz (ideatore di The OC) e Stephanie Savage, tornati al timone insieme a Joshua Safran – quest’ultimo in qualità di scrittore e produttore esecutivo. Il reboot di Gossip Girl ha ricevuto un ordine di una stagione composta da dieci episodi.

Il progetto di HBO Max si presenta come un sequel piuttosto che remake, ambientato otto anni dopo la fine della serie originale. La serie include un cast di giovani attori: da Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Jonathan Fernandez, a Jordan Alexander, Eli Brown, Jason Gotay, Zión Moreno, Adam Chanler-Berat e Savannah Smith.

Il nuovo Gossip Girl non perderà lo stile della versione originale, e secondo Safran, esisterà nello stesso universo di Serena, Blair, Chuck e gli altri personaggi. Lo sceneggiatore ha anche anticipato molti contenuti queer, e le storie parleranno delle dinamiche di potere della ricca società. Poiché HBO Max, un servizio di streaming, ha standard più permissivi rispetto a una rete generalista come la The CW riguardo ai contenuti per adulti, la nuova generazione sarà coinvolta in attività ancora più scandalose.