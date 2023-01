Il revival di Gossip Girl cancellato. HBO Max ha detto no ad un rinnovo di Gossip Girl cancellandola di fatto dopo due stagioni, sorte ben diversa dall’originale che all’epoca andò avanti, tra polemiche e delusione, per sei anni.

A darne annuncio è stato lo showrunner Joshua Safran che qualche ora sui social ha rivelato ai fan della cancellazione: “Quindi ecco il gossip: è con il cuore più pesante che devo annunciare che Gossip Girl non continuerà su HBO Max…Io e gli EP saremo per sempre grati alla rete e allo studio per la loro fiducia e il loro supporto; gli scrittori per i loro cervelli subdoli e il loro talento abile; il cast per essere collaboratori e amici; e la troupe per il duro lavoro, la dedizione e l’amore per il progetto”.

Lo showrunner continua poi spiegando che questa è stata un’avventura senza precedenti: “Questo è stato onestamente il miglior set su cui abbia mai lavorato, da cima a fondo. Safran ha raccontato anche che si sta occupando anche della possibilità che la serie possa traslocare altrove anche se attualmente sembra un po’ complicato per via del clima e della crisi che c’è: “potrebbe rivelarsi una battaglia in salita, e quindi se questa è la fine, almeno siamo usciti al massimo dei massimi”.

I fan non sono molto d’accordo, soprattutto quelli che avevano sognato una seconda stagione, perché dovranno fare i conti con il fatto che il finale di stagione dello show sarà anche quello di serie e andrà in onda giovedì 26 gennaio quindi senza possibilità di modifiche, rimarranno tutti contenti con quello che andrà in onda?

Per chi non lo sapesse ancora, il revival di Gossip Girl è arrivato a dieci anni dalla conclusione della serie originale The CW introducendo una nuova generazione di studenti della Constance Billard St. Jude’s School senza mai dimenticare Gossip Girl e il suo account Instagram gestito segretamente da diversi membri della facoltà.