Georgina Sparks torna nel reboot di Gossip Girl e i fan non potrebbero esserne più fieri. Il personaggio che per anni ha regalato un po’ di pepe agli episodi della serie originale, adesso si prepara a fare lo stesso con il reboot. Dall’annuncio alla messa in opera non è passato poi molto e qualche ora fa, insieme al nuovo episodio della serie, abbiamo rivisto Georgina Sparks in azione e non solo, la regina dei colpi di scena si è portata dietro alcune rivelazioni su Serena e Dan.

Georgina Sparks ha fatto il suo tanto atteso ritorno nell’Upper East Side giovedì sbarcando proprio nell’appartamento della coppia, dove una Kate rapita si è svegliata indossando uno degli abiti firmati da Serena. Alla sua prigioniera, la folle protagonista ha subito rivelato: “Brooklyn Heights? Preferirei tornare al campo di Gesù piuttosto che morire qui…Questa è la casa di Dan e Serena. Hanno licenziato il personale quando pensavano che qualcuno entrasse in casa“.

La Sparks continua il suo racconto svelando che la coppia ha messo telecamere ovunque arrivando a dubitare del portiere perché qualcuno spostava o faceva sparire le cose in casa: “Non hanno idea che io sia il loro poltergeist, lo sono da cinque o sei anni. All’inizio si trattava di piccoli fastidi: prendere un paio di calzini, abbassare il riscaldamento. Ma poi volevo un po’ più di divertimento, come sostituire il latte d’avena con il latte intero. Il loro bambino è intollerante al lattosio. Hanno visto ogni specialista e nessuno sa cosa c’è che non va”.

Con questo suo folle racconto, Georgina Sparks nel reboot di Gossip Girl non solo ha svelato che Serena e Dan stanno insieme ma che hanno anche un figlio, per la gioia dei fan. Cosa ne è stato poi di Kate? Georgina l’ha costretta a sabotare la cerimonia di rinnovo del voto del padre di Max, che si è rivelata solo una prova, come finirà per lei adesso?