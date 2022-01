Leighton Meester in How I Met Your Mother, non è un falso allarme e nemmeno un miraggio, è la pura verità. Nessuno si sarebbe mai aspettato un colpo di questo tipo nella première della nuova serie sequel firmata da Hulu, ma così è stato e rivedere la protagonista di Gossip Girl è stato un vero e proprio tuffo al cuore per i fan della serie.

Dopo l’episodio, TVLine ha confermato che l’ex di Gossip Girl presterà il suo volto a Meredith, l’ex fidanzata di Jesse (Chris Lowell) e ricorrerà per tutta la prima stagione della serie di How i Met Your Father anche se non ci sono ulteriori dettagli su quando e come rivedremo il suo personaggio nel corso degli episodi. A questo punto il pubblico si aspetta di tutto e non solo in relazione a Leighton Meester ma anche riguardo possibili camei non annunciati.

Durante la première il musicista in difficoltà Jesse spiega a Sophie, il personaggio interpretato da Hilary Duff, che Meredith non è solo la sua ex compagna di band ma è anche l’unica donna che abbia mai amato anche se lei lo ha rifiutato. In onda vediamo poi un video in cui va in scena il momento in cui si è inginocchiato durante un loro show per la fatidica proposta di matrimonio ma prima di riuscire a fare la domanda, lei lo ha rifiutato dicendo subito dopo.

A quel punto lui i è alzato, ha fatto un passo indietro ed è caduto dal palco. Secondo quanto rivelato nel primo episodio, il personaggio di Leighton Meester ora è in Europa per registrare il suo primo album da solista mentre lui è conosciuto in tutta la città come Mr. #ProposalFail. Adesso non rimane che capire se il personaggio della Meester sarà sempre legato a racconti passati oppure la vedremo nel presente di Jesse nel corso della stagione.