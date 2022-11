Gossip Girl 2 su Sky a dicembre e per i fan inizia ufficialmente il conto alla rovescia. Torna l’élite dell’Upper East Side di Manhattan pronta a mettere insieme nuovi inciuci, scontri e intrecci di amori impossibili o improbabili e tutto questo allieterà il pubblico di Sky il prossimo mese, quello natalizio, dedicato da sempre ai buoni sentimenti e all’altruismo, doti un po’ poco presenti nel cuore dei personaggi della serie, cosa ne sarà di loro?

Debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 2 dicembre Gossip Girl 2, con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max. L’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo della serie originale, torna portando sullo schermo il secondo semestre dell’ultimo anno e Gossip Girl è intenzionata a non dare tregua a nessuno controllando le vite scandalose e le bugie di tutti.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

Dunque è tempo per lei di tornare in azione mentre vecchi nemici e nuovi alleati sono alle porte e tutto è in continuo divenire. Alla fine potrà esserci una sola regina, ed entro la fine dell’anno scolastico tutti sapranno dove sono stati (dis)seppelliti i segreti…e chi li ha portati allo scoperto.

Il cast della seconda stagione di Gossip Girl include Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith e Grace Duah. A loro si unirà una guest star d’eccezione, la mitica Michelle Trachtenberg, la Georgina Sparks che per anni ha provato a rovinare la vita di Blair e Serena, quale sarà il suo ruolo adesso? Lo scopriremo dal 2 dicembre su Sky con l’arrivo dei nuovi episodi e di nuovi intrighi.