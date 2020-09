Stanno per arrivare alcune novità interessanti e, se vogliamo, sorprendenti per coloro che usano WhatsApp. Nelle ultime ore abbiamo analizzato più da vicino la questione relativa ad app terze che, a conti fatti, potrebbero rendere migliore il modo in cui siamo abituati ad utilizzare l’applicazione in questione, soprattutto in termini di privacy. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare un fronte altrettanto importante, come quello degli aggiornamenti software di WhatsApp, grazie agli indizi che ci arrivano dalle versioni beta.

Torna di moda Vacation Mode in ottica WhatsApp

Nello specifico, da alcune ore a questa parte si parla nuovamente di Vacation Mode a proposito di WhatsApp, grazie ad una versione beta dell’app ottimizzata su sistema operativo Android, che a conti fatti coincide alla build 2.20.199.8. Per chi non dovesse ricordare in cosa consista la funzione, si tratta della possibilità di archiviare e mettere da parte alcune chat, con una gestione che le renderebbe “meno pesanti” alla nostra vista.

Vacation Mode, infatti, prevede una categoria a parte, con cui la conversazione selezionata non va a posizionarsi in testa tra quelle più recenti, nel caso in cui non sia di nostro interesse. Emblematico, in questo senso, il caso delle tante chat di gruppo, nelle quali gli utenti WhatsApp spesso e volentieri si ritrovano contro la loro volontà. Secondo gli indizi che giungono dalla beta in questione, l’utente con la nuova versione di Vacation Mode potrà decidere se ricevere quantomeno le notifiche dalle chat “messe al bando”, o se addirittura procedere con la loro archiviazione entro sei mesi.

In ogni caso, è possibile approfondire il discorso riguardante il possibile rilascio dell’aggiornamento WhatsApp con Vacation Mode attraverso le informazioni fornite da WABetaInfo, in attesa di comprendere la timeline di rilascio per il pacchetto software in questione. Staremo a vedere come andranno le cose con la nota app.