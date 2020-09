Sempre più utenti WhatsApp utilizzano lo strumento riguardante la propria privacy, tramite il quale i propri interlocutori non possono sapere che un determinato messaggio sia stato letto o meno. Questione che, come molti sanno, non coinvolge i messaggi vocali. Nel momento in cui premete il famoso tasto play per riprodurlo tramite il vostro smartphone, al di là del fatto che siate in possesso di uno dispositivo Android o di un iPhone, il mittente saprà che avete ascoltato l’audio WhatsApp.

Rimedi per ascoltare audio WhatsApp in incognito

Nello specifico, ci sono alcune applicazioni “terze” che potrebbero venire incontro alle esigenze di coloro che ci tengono particolarmente alla propria privacy. Anche con l’ascolto di audio WhatsApp. Vedere per credere il caso di Voicey, applicazione alla quale dovrete dare un po’ di permessi, ma che al contempo vi consentirà di sentire liberamente i messaggi vocali senza far sapere al mittente che lo avete fatto. Vediamo dunque quali sono i requisiti tecnici da rispettare affinché l’operazione possa andare in porto in modo corretto.

In particolare, tramite Voicey potrete impostare un codice di sblocco o l’impronta digitale per accedere ai contenuti. Dopo aver sbloccato il download automatico dei messaggi vocali su WhatsApp e dato i dovuti permessi a Voicey affinché possa collegarsi a tali contenuti, avrete diverse opzioni a vostra disposizione. Ad esempio, entrati nell’applicazione, osserverete gli audio WhatsApp arrivati alla vostra utenza raggruppati su base giornaliera e settimanale. Così facendo, seguirete al meglio i flussi di interazione.

Insomma, ascoltare gli audio WhatsApp in incognito e senza dare nell’occhio non è mai stato così semplice, come si potrà testare attraverso il link diretto al download di Voicey all’interno del Play Store. Avete già provato l’app in questione? Fateci sapere qui di seguito cosa ne pensate.