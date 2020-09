Un nuovo singolo di Ultimo potrebbe essere in arrivo nel mese di settembre. La data cerchiata sul calendario e condivisa dall’artista sui social è quella di martedì 22 settembre. Potrebbe far riferimento alla data della pubblicazione della nuova canzone, con successiva rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre e gli indizi ci sono tutti.

Negli scorsi giorni, Ultimo ha condiviso sui social una foto e ha scritto: “Occhio”. Ha così invitato i fan a porre attenzione particolare ai suoi movimenti. Nelle scorse ore ha poi pubblicato l’immagine del calendario del mese di settembre, cerchiando di rosso la data di martedì 22.

Ultimo avrebbe dovuto esibirsi in concerto negli stadi questa estate ma la tournée è stata posticipata al 2021 a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che non ha consentito il normale svolgimento degli eventi di ogni ordine e genere. Tra i concerti posticipati, anche quelli di Ultimo negli stadi, così come quelli di Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Cesare Cremonini e molti altri.

Già note le date del recupero degli spettacoli di Ultimo che, in attesa di tornare sul palco, potrebbe rilasciare un nuovo singolo, magari inedito.

C’è infatti la necessità di far fronte alla pausa forzata ed imprevista causata dal Coronavirus. Mentre Tiziano Ferro rilascerà un album di cover per traghettare i fan verso il tour del prossimo anno, per Ultimo potrebbe essere all’orizzonte un nuovo brano, forte della vena creativa che non è mai venuta a mancare.

Intanto, l’artista ha firmato il nuovo singolo di Fiorella Mannoia dal titolo Chissà Da Dove Arriva Una Canzone. Il brano inedito è disponibile da oggi, mercoledì 2 settembre, in digital download e in streaming su Spotify. Verrà presentato in anteprima live in occasione dei Seat Music Awards, oggi all’Arena di Verona e in diretta su Rai1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada.