Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri è il titolo del disco di cover di Tiziano Ferro, anticipato dal singolo Rimmel di Francesco De Gregori. Lo annuncia l’artista in diretta su Instagram oggi e ne rivela i primi dettagli, inclusa la data di uscita.

L’album verrà rilasciato il 6 novembre, in concomitanza con la pubblicazione del documentario Ferro su Amazon Prime Video. Ci saranno 13 brani di altri artisti ai quali Tiziano Ferro ha voluto dormire la sua personale interpretazione.

“Ho disseminato indizi sui social, indizi molto chiari. Il 6 novembre uscirà il documentario Ferro per Amazon Prime Video del quale vi parlerò con calma più avanti ma sarà una giornata speciale per me anche perché dopo tanti anni finalmente esce il mio primo disco di cover“, annuncia Tiziano, e non mancheranno gli omaggi che ha già fatto ascoltare allo scorso Festival di Sanremo.

L’artista racconta l’idea di un album di cover, che definisce “Bello per noi, bello per chi ci segue, per chi viene omaggiato, è stato bello essere omaggiato la Laura, da Fiorella e da altri artisti”.

Il titolo del progetto sarà Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri ed è da interpretare come un secondo capitolo del disco di inediti Accetto Miracoli, pubblicato lo scorso novembre.

“Ho pensato che fosse la mia occasione per togliermi lo sfizio. Ho pensato all’idea di creare il secondo capitolo di Accetto Miracoli”, ha spiegato.

Scegliere le canzoni del disco di cover è stato molto difficile per Tiziano che pensa già ad un secondo album di “perle”.

“Ce ne sono soltanto 13, probabilmente ci sarà un altro volume, ho dovuto lasciar fuori colonne portanti che non sono riuscito a tradurre in versione mia”, spiega. “Manca Pino Daniele, manca Battisti, ne mancano un po’ ma magari arriveranno”.

TRACKLIST Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri

Nella diretta Instagram, Tiziano Ferro ha annunciato la tracklist del suo primo disco di cover.

Perdere L’Amore di Massimo Ranieri – feat. Massimo Ranieri

Portami A Ballare di Luca Barbarossa

Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) di Domenico Modugno

Bella D’Estate di Mango

Piove di Jovanotti

Morirò D’Amore di Giuni Russo

Cigarette And Coffee di Shalpy

Margherita di Riccardo Cocciante

E Ti Vengo A Cercare di Franco Battiato

Almeno Tu Nell’Universo di Mia Martini

Non Escludo Il Ritorno di Franco Califano

Ancora Ancora Ancora di Mina

Rimmel di Francesco De Gregori – primo singolo in uscita il 3 settembre