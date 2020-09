Giungono ancora una volta segnali importanti ed incoraggianti dal mondo Xiaomi, in termini di sviluppo software, alla luce di un nuovo aggiornamento che, seppur non definitivo, ci dimostra anche oggi 2 settembre che i lavori in ottica MIUI 12 stiano andando avanti senza sosta. Dopo il bollettino di inizio settimana, dunque, è fondamentale concentrarsi sulla MIUI 12 20.9.1 Closed Beta, che potrebbe rappresentare un importante step di transizione prima dell’upgrade finale.

Cosa succede per Xiaomi e Redmi compatibili con MIUI 12 20.9.1 Closed Beta

Al momento di sa poco per gli utenti Xiaomi e Redmi coinvolti nel rilascio di MIUI 12 20.9.1 Closed Beta. Solitamente, infatti, questi pacchetto software presentano lacune più o meno significative, anche se da un po’ di tempo a questa parte gli standard qualitativi del produttore asiatico sono notevolmente migliorati sotto questo punto di vista. Resta da capire quale sia la lista dei modelli compatibili e i relativi link al download.

Secondo quanto si apprende in queste ore, sul fronte Xiaomi, abbiamo i vari Mi 10 Ultra, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE, Mi 9 Lite (Mi CC9), Mi 8, Mi 8 UD (Pro), Mi 8 Explorer, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Note 10 (Mi CC9 Pro), Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi Max 3, Mi CC9 Meitu Edition e Mi CC9e. Per quanto riguarda il mondo Redmi, invece, focus su modelli come K30 4G (POCO X2), K30 Ultra, K20 (Mi 9T), K20 Pro (Mi 9T Pro), Note 8, Note 8 Pro, Note 7 (7S), Note 7 Pro, 10X 5G e 10X Pro.

Dunque, stiamo vivendo giorni molto caldi in casa Xiaomi per quanto riguarda lo sviluppo di MIUI 12, ma è chiaro che per toccare con mano l’aggiornamento nella sua versione stabile e definitiva si debba attendere ancora qualche settimana. E voi che ne pensate? L’upgrade riuscirà a soddisfare le enormi aspettative del pubblico? Diteci che ne pensate qui di seguito.