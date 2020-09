Arrivano proprio in queste ore le prime notizie riguardanti alcuni ritardi per Xiaomi, in merito alla distribuzione dell’aggiornamento con MIUI 12 su alcuni device. Ovviamente non di primissima fascia dopo un nostro report recente. Nello specifico, in molti si sarebbero aspettati una diffusione più vasta del pacchetto software ad agosto, ma così non è stato. Per alcuni prodotti, dunque, l’appuntamento è stato rimandato a settembre e a questo punto abbiamo anche riscontri ufficiali che confermano la notizia.

Quali device Xiaomi Redmi stanno accumulando ritardo con MIUI 12

Esponenti di Xiaomi, attraverso alcuni feedback rilasciati su Twitter, di recente hanno confermato che alcuni device faranno effettivamente questo step solo il prossimo mese. Il post in questione riguarda il Redmi Note 9 Pro, ma con ogni probabilità è possibile estendere il discorso il Redmi Note 9 Pro Max. Quella riportata, è una presa di posizione da parte del General Manager di Xiaomi Indonesia, Alvin Tse, in cui ha fatto luce sulla vicenda.

Ovviamente, va preso in esame che i device Xiaomi possano presentare distinzioni tra un’area e l’altra, con differenti tempistiche per il rilascio dell’aggiornamento MIUI 12 tra un caso e l’altro. Secondo My Smart Price, un discorso analogo con ogni probabilità verrà fatto anche per altri modelli, se pensiamo che sono stati menzionati esplicitamente i vari Redmi Note 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 e Redmi Note 7S. Insomma, ci apprestiamo a vivere un mese molto intenso in termini di sviluppo software coi modelli indicati.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime settimane, considerando il fatto che l’aggiornamento con MIUI 12 viene visto come un momento di svolta per tanti modelli Xiaomi e Redmi che ancora non hanno avuto modo di fare questo step. Vi aspettate ulteriori sorprese da parte del produttore asiatico sotto questo punto di vista?