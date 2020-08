Picco più basso per il prezzo Huawei P40 Lite su Amazon il 28 agosto

Dritte interessanti ed importanti oggi 28 agosto per gli utenti che sono intenzionati ad acquistare un Huawei P40 Lite, che va ad aggiornare a conti fatti il report portato alla vostra attenzione poco meno di una settimana fa. Lo smartphone Android, pur essendo privo dei servizi Google, sta conquistando apprezzabili quote di mercato, complici alcune offerte Amazon che stanno facendo la differenza qui in Italia. Vediamo dunque quali sono le specifiche della promozione di cui si parla questo venerdì.

Evoluzione del prezzo per Huawei P40 Lite su Amazon il 28 agosto

In un contesto del genere, dunque, impossibile non notare che Amazon stamane abbia proposto il tanto chiacchierato Huawei P40 Lite al prezzo di 175 euro. C’è un dettaglio che può variare da un momento all’altro, qualora decidiate di cliccare nel box sottostante. Mi riferisco alle spese di spedizione, che in alcuni momenti risultano incluse nel suddetto costo, mentre in altri richiedono un esborso extra di qualche euro al pubblico. Per questa ragione, occorre fare molta attenzione.

Ci sono poi altre considerazioni da fare a proposito della nuova offerta Amazon pensata per Huawei P40 Lite. Ad esempio, il fatto che si tratti della variante di colore nero, mentre per la consegna dovremo attendere la seconda metà della prossima settimana. Nel momento in cui pubblico l’articolo, infatti, si stima che possiate ricevere lo smartphone tra il 2 ed il 4 settembre. Insomma, informazioni necessarie per mettere a fuoco in modo corretto la nuova proposta del noto store.

Come sempre, massima attenzione alla disponibilità del prodotto, se pensiamo al fatto che su Amazon il prezzo può cambiare da un momento all’altro per la variante che ho preso in esame oggi 28 agosto. Che ve ne pare della nuova offerta per Huawei P40 Lite? Riusciremo a scendere a livelli ancora più bassi a stretto giro?