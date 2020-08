Altra sforbiciata al prezzo Huawei P40 Lite su Amazon a fine agosto

Stiamo assistendo proprio in queste ad un’altra piccola sforbiciata al prezzo per il tanto apprezzato Huawei P40 Lite, almeno per quanto concerne il pubblico che sta pensando di acquistare lo smartphone Android su Amazon. Poco meno di una settimana fa, sul nostro sito, abbiamo messo in evidenza una promozione apprezzabile per gli utenti italiani, ma questa domenica il costo per il pubblico è calato ulteriormente. Seppur di poco. Vediamo dunque quali sono i vantaggi connessi a questa promozione.

Come sta cambiando il prezzo per Huawei P40 Lite oggi 23 agosto

Gli utenti che stanno pensando di portarsi a casa un Huawei P40 Lite, infatti, da questa mattina possono procedere con un esborso di 185 euro. Dettaglio non di poco conto, perché a conti fatti rappresenta la migliore offerta di sempre per il device su Amazon dal giorno del suo lancio sul mercato in Italia. Questo, nonostante la risposta del pubblico in termini di vendite sia sempre stata particolarmente incoraggiante per il produttore.

Offerta Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Cosa vuol dire? La mancanza di alcuni servizi Google ha inciso fino ad un certo punto sulla percezione che gli stessi utenti hanno nei confronti del dispositivo. La scheda tecnica del tanto chiacchierato Huawei P40 Lite ci propone un rapporto tra qualità e prezzo che continua a fare la differenza. In questo caso, parliamo anche di un prodotto che rientra nel programma di Amazon Prime. Dunque, nessuna spesa aggiuntiva per la spedizione e consegna che avverrà nel giro di pochissimi giorni.

Fate in fretta nel caso in cui abbiate deciso di acquistare un Huawei P40 Lite su Amazon, in quanto il prezzo portato alla vostra attenzione poco fa potrebbe cambiare in base alla disponibilità del prodotto. Che ne pensate? Vale la pena procedere a queste condizioni? Diteci tutto qui di seguito nell’area commenti.